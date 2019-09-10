Подмосковное мороженое отправится покорять Китай

Как развивать партнерские отношения между провинцией Гуандун и Подмосковьем, обсуждали сегодня на встрече в Доме правительства Московской области. В ходе переговоров стороны приняли решение представлять в Московской области китайский автопром, а вот на рынке Китая может появиться подмосковное мороженое.

«Автотехника современная, недорогого сегмента, доля рынка всегда существует, компания входит на рынок, а мы, как регион, удобно расположенный логистически, могли бы быть хорошей точкой реализации такой бизнес-активности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Как отметила китайская сторона, между провинциями Гуандун и Московской областью есть длительная история сотрудничества.

«В августе ваша презентация увенчалась успехом. Наша страна приветствует российские компании, чтобы они могли использовать наши международные площадки, и мы стимулируем наших бизнесменов, чтобы они приезжали в Подмосковье и вели здесь свой бизнес. Мы надеемся на качественный обмен продукции. Мы хорошо знаем, что Московская область славится своими инновациями. В этом плане наша провинция также лидер всего Китая», — сказал зампред народного политического консультационного совета провинции Гуандун Дэн Хайгуан.

Источник фото: телеканал «360»

Китайская делегация пригласила бизнесменов из МО на деловые выставки. А Подмосковье ждет партнеров из Гуандуна на празднование 90-летия Московской области. А также на молочный форум: он будет в ноябре, там рассчитывают договориться о поставках в Китай российского мороженого.