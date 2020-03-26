Подмосковье задумалось о модульных домах. Для их строительства в регионе может появиться большой завод

Строительный рынок занимает огромное место в экономике России. Одними из самых успешных здесь можно назвать производителей «Кнауф», чье название на слуху у любого, кто сталкивался со строительством. Управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис дал большое интервью «360» и рассказал об интересных проектах производителя.

Маленькие заводы бывают успешными

В интервью «360» Краулис рассказал о результатах и достижениях, поделился планами на будущее. В 2019 году в Ленинградской области «Кнауф» открыла модернизированную установку по производству облицовочного картона из макулатурного сырья. И без того крупнейшее в стране предприятие сможет увеличить производство этой продукции более чем в 1,5 раза и укрепить экспорт товара российского производства за рубеж. На проект, включавший в себя и повышение экологической безопасности, потратили более 3,5 миллиарда рублей.

В рамках новой стратегии развития «Кнауф» в России делает ставку на сравнительно небольшие заводы в регионах России. Такая политика связана с желанием компании быть ближе к клиенту.

К примеру, в прошлом году компания открыла завод по изготовлению сухих строительных смесей в Звенигово Республики Марий Эл. В регионе появились новые рабочие места и речной причал, который помимо удовлетворения нужд производства будет служить и на благо жителей района.

С момента открытия это небольшой, но успешный завод, что позволяет нам думать о новых инвестициях в развитие производства Янис Краулис управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ

Финансовая сторона производства строительных материалов включает в себя три основных составляющих: возможность обеспечить предприятие сырьем, наличие рынка сбыта и приемлемый уровень развития транспортной инфраструктуры. Чтобы завод был успешным, он должен находиться ближе к рынку, это позволяет экономить на логистике, как следствие — сохранять комфортную ценовую политику. К марту 2020 года «Кнауф» уже успел запустить небольшой завод по выпуску цементных строительных смесей в Санкт-Петербурге.

Цель стать лидером достигнута

На мировом рынке в 2019 году компания вновь укрепила свои позиции и реализовала давнюю мечту. «Кнауф» приобрела активы USG — крупного производителя гипсовых материалов в США, Канаде и Мексике. По словам Краулиса, эта сделка была долгожданной.

Теперь у «Кнауф» стало на 7300 сотрудников больше, прибавилось 50 производственных площадок, а совокупный годовой оборот достиг более 10 миллиардов евро. Кроме того, «Кнауф» прочно занял позицию крупнейшего производителя гипсовых строительных материалов в мире.

Еще одна значимая сделка прошлого года будет иметь непосредственное влияние на бизнес компании в России. Больше двух лет продолжалась работа по приобретению активов в Европе и Азии компании Amstrong. Это лидер рынка потолочных систем в России и один из мировых лидеров. Теперь «Кнауф» принадлежит большой современный завод в Елабуге, это один из самых современных активов Amstrong. Благодаря такой покупке «Кнауф» выбивается в мировые лидеры по производству потолочных систем.

98% производства продукции «Кнауф» на российском рынке локализовано в России. И лишь 2% составляют импортные компоненты, которые, как надеются в компании, также будут рано или поздно производиться в России.

Модульное строительство и преимущества малоэтажного жилья

Большие перспективы компания «Кнауф» видит в применении модульных решений в секторе коммерческой недвижимости и при строительстве общественных зданий. Уже есть реализованные проекты, например, в городском округе Ступино Подмосковья построена модульная гостиница.

Сегмент строительства небольших гостиниц в самых разных регионах по всей России очень интересный. Здесь стоит развивать туристическую инфраструктуру, чтобы люди больше путешествовали внутри страны, пока ее не хватает. Применение модульных технологий в этой сфере может быть очень рациональным Янис Краулис управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ

К модульному строительству появляется интерес со стороны государства в регионах. Губернаторы Московской области и Пермского края уже встречались с представителями компании для обсуждения возможного сотрудничества.

В обозримом будущем в России может начаться строительство большого завода модульных систем. Московская область для «Кнауф» в этом отношении наиболее привлекательна: на сегодняшний день здесь самый большой спрос и развитая инфраструктура.

Свои модульные решения «Кнауф» предлагает и для высотного строительства: это модули сантехнических кабин и готовые фасадные элементы.

«Кнауф» убеждена в перспективности и большом потенциале российского рынка. Даже если просто сравнить показатели обеспеченности жильем — количество квадратных метров жилья, приходящихся на душу населения, в России сейчас 25 квадратных метров, в Европе в среднем — 40, в Америке — 60, в Австралии — 100. Россияне также достойны жить в комфортных условиях, в собственных домах или квартирах, в зависимости от личного выбора и возможностей Янис Краулис управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ

Господин Краулис в интервью высказал свое мнение о влиянии пандемии на производство строительных материалов. Красногорское предприятие «Кнауф» уже поставляет для монтажа больничных корпусов в Новой Москве свои инновационные стройматериалы.