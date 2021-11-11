Подмосковье вошло в топ-3 регионов по закупкам у малого бизнеса

Рекорд в госзакупках принесли малым фирмам девять месяцев 2021 года — они заключили с госкомпаниями 334 тысячи договоров на 2,8 триллиона рублей по 223-ФЗ.

Как сообщила газета «Известия» доля малых и средних предприятий (МСП) в общей сумме контрактов достигла 30,9% — это рекордное значение с 2015 года.

Высокий прирост объема закупок у МСП произошел в Ненецком АО (на 232%), Амурской и Рязанской областях (на 125% и 113%), следует из данных Корпорации МСП. Также резкое увеличение показателя наблюдается в Калмыкии (84%) и Удмуртии (64%). В топ-10 по приросту также вошли Алтайский край (61%), Татарстан (61%) и Крым (60%).

Больше всего при этом госкомпаниям поставляли предприниматели из Москвы — более чем на триллион рублей. Вторую строчку заняли бизнесмены из Петербурга — им удалось получить заказов на 291 миллиард, замыкает тройку лидеров МСП из Московской области (181 миллиард рублей).

Вырос также и уровень конкуренции: за девять месяцев текущего года число претендентов на каждый тендер в среднем составило 2,24.

Госкомпании в результате смогли сэкономить на закупках 7,7%.

Власти Москвы поддержат еще восемь предприятий города, которым компенсируют часть расходов на аренду и подключение дополнительных мощностей. На эти цели направят более 77 миллионов рублей. В числе получателей субсидий — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий.