Подмосковье вошло в десятку лучших регионов по доходам населения

Эксперты составили рейтинг российских регионов с самыми высокими доходами населения. В тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва. Подмосковье, Санкт-Петербург и Мурманская область вошли в первую десятку.

Основным критерием для составления рейтинга стало отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе, сообщило РИА «Новости».

Под медианой понимается уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже, пояснили авторы исследования. В среднем данный показатель в России составляет 1,58. Учитывались также доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума и доля населения за чертой крайней бедности — чьи доходы ниже половины этого показателя.

Реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году снизились на 3,5%. Негативные эффекты экономики помогла компенсировать финансовая поддержка населения, прежде всего семей с детьми.

Первое и второе места рейтинга заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Москва оказалась на третьем месте. В первую пятерку попали Чукотский автономный округ и Магаданская область. На шестом месте — Сахалинская область. За ней следует Ханты-Мансийский автономный округ. В топ-10 также включили Санкт-Петербург, Московскую и Мурманскую области.

Последние места в рейтинге заняли Ингушетия, Республика Алтай и Тува.