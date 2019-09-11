Подмосковье стало одним из лидеров по росту реальных доходов

Реальные доходы россиян все еще растут очень медленно, а положительные сдвиги наблюдаются всего в четырех федеральных округах. Среди них Московская область, а также Москва, Свердловская область и ряд регионов Дальнего Востока.

«Российская газета» опубликовала данные Росстата о положении дел в регионах России по итогам первого полугодия.

Госдолг ушел в минус. Россиянам без разницы, экономике — позитив Подробнее

«В лидерах по росту реальных доходов Москва, Московская область, Свердловская область, ряд регионов Дальнего Востока (Сахалинская и Магаданская области, Забайкалье и Камчатка). В аутсайдерах Центральное Нечерноземье: Костромская, Ярославская, Тульская и Ивановская области», — отметило издание.

В Московской области этот показатель равен 102,1% к уровню первого полугодия 2018 года, в Москве — 102,2%, в Санкт-Петербурге — 100,6%. В среднем по России — 99,6%, то есть реальные доходы уменьшились на 0,4%.

Экономисты рассказали, как побороть кризис Подробнее

Газета обратила внимание, что в России сформировался довольно неожиданный очаг снижения доходов в относительно благополучных регионах российского Черноземья. Туда входят Белгородская, Воронежская, Орловская, Брянская области.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заметил, что если доходы не начнут расти, то это будет сигналом того, что существуют определенные проблемы с распределением доходов в пользу населения, на которые придется реагировать мерами налогово-бюджетной политики.