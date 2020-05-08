Подмосковье не вошло в список регионов с самыми бедными жителями

«Наибольшая доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума отмечается в Республике Тыва (34,7%), Ингушетии (30,5%) и Кабардино-Балкарии (24,2%)», — говорится в издании.

По словам председателя Наблюдательного совета Института демографии Юрия Крупнова, эти регионы относят к экономически отстающим. Но есть и те, в которых доходы на порядок выше. Все благодаря нефтегазовым отраслям. Меньше всего граждан, которые живут за чертой бедности, — в Ямало-Ненецком автономном округе — 5,6%.

Особняком стоят так называемые гипермегаполисы, в которых сконцентрирован основной приток денег. Это Москва, Московская область и Петербург, заявил эксперт. В обеих столицах бедных людей насчитывается по 6,6%, в Подмосковье - 7,3%.

Ранее всероссийский опрос показал отношение россиян к разрыву между богатыми и бедными. Выяснилось, что большинство граждан — около 84% — считают это большой проблемой в стране.