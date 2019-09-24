Подмосковье назвали одним из лидеров по работе промпарков. Какие есть перспективы?

Московская область стала одним из лидеров по количеству и масштабам промышленных парков. Эксперты прогнозируют, что бум промпарков продлится до 2023 года.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию индустриальных парков России, этот сегмент экономики растет быстрее других. Так, в 2013 году их было 80, в 2017-м — 166, а в 2019-м — 227. Причем эксперты обращают внимание на то, что частных парков в России намного больше, чем государственных.

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В ассоциации прогнозируют, что эта тенденция продолжится до 2023 года. К этому времени в России количество парков вырастет до порядка 600. После этого отрасли пообещали развитие по горизонтали.

Пока же, отмечает издание, одним из лидеров по созданию промпарков является Московская область, где некоторые промпарки располагаются на территории особой экономической зоны с льготными условиями для резидентов.

Причем Подмосковье вместе с Москвой является безусловным лидером и по количеству технопарков. В столичном регионе их насчитывается 12. На втором месте Татарстан, в котором расположены три технопарка.

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Профессор НИУ ВШЭ Владимир Коссов в комментарии для газеты объяснил инвестиционные успехи Московской области тем, что власти используют иные практики, чем создание территорий опережающего развития.

«Государство приспосабливает землю под промышленные зоны: приводит территорию в порядок, подводит коммуникации, затрачивая на все 20–30% от предполагаемых инвестиций. А затем выставляет на продажу и говорит потенциальным инвесторам, какая именно промышленность нужна на этой земле. Это выгодно и государству, и инвестору, которого освободили от лишней головной боли», — описал Коссов инвестиционную практику в Подмосковье и Москве.