Подмосковье и Мадрид будут действовать сообща. Совместные проекты помогут создать рабочие места

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Испании проводится презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегация Московской области во главе с заместителем председателя правительства региона Вадимом Хромовым представляет регион в Мадриде 16–17 октября.

В первый день роуд-шоу состоялась встреча с советником председателя автономного сообщества Мадрид, главой кабинета президента сообщества Эухенией Карбайедо. Мероприятие прошло при участии чрезвычайного и полномочного посла России в Испании Юрия Корчагина.

«В агломерации, в которую входит город Мадрид, живет шесть миллионов человек. Здесь расположены кластеры по производству автокомпонентов. Мы договорились организовать отдельные встречи с этими компаниями для возможной кооперации с производителями автомобилей на территории Московской области. Проведены переговоры также по фармацевтической отрасли, появилась договоренность о поездке в Подмосковье представителей испанского бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве. Это может стать возможностью расширения экспорта, импорта и взаимодействия с дружелюбной провинцией Мадрид», — рассказал Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщила Эухения Карбайедо, в числе намеченных совместных проектов не только бизнес, но и сферы культуры и образования.

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«Это была очень полезная встреча. Много проектов мы смогли обсудить в различных сферах. У нас много общего в том, как мы работаем, какие перед нами вызовы в сферах образования, культуры и экономики, в создании рабочих мест. Это одна из многих будущих встреч, которые мы планируем совершить для реализации проектов. Важно конкретизировать и воплотить в жизнь рабочие проекты, которые уже наметили», — отметила Эухения Карбайедо.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковная делегация также посетила инновационный производственный центр Coexpan. Он включает в себя 13 фабрик по разработке и производству упаковки. Предприятия расположены в восьми странах Центральной и Южной Америки и Европы, одно из них находится в Наро-Фоминском городском округе. Продукция Coexpan экспортируется по всему миру, ей пользуются компании-лидеры в секторе молочной промышленности: Danone, Campina, Müller, Nestle, Parmalat, Yoplait.