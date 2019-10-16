  • Подмосковье и Мадрид будут действовать сообща. Совместные проекты помогут создать рабочие места

    16 октября 2019, 23:58

    Алина Трофимова, Елена Маркелова, Ирина Люлина

    По поручению губернатора Андрея Воробьева в Испании проводится презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегация Московской области во главе с заместителем председателя правительства региона Вадимом Хромовым представляет регион в Мадриде 16–17 октября.
    Подмосковье и Мадрид будут действовать сообща. Совместные проекты помогут создать рабочие места

    В первый день роуд-шоу состоялась встреча с советником председателя автономного сообщества Мадрид, главой кабинета президента сообщества Эухенией Карбайедо. Мероприятие прошло при участии чрезвычайного и полномочного посла России в Испании Юрия Корчагина.

    «В агломерации, в которую входит город Мадрид, живет шесть миллионов человек. Здесь расположены кластеры по производству автокомпонентов. Мы договорились организовать отдельные встречи с этими компаниями для возможной кооперации с производителями автомобилей на территории Московской области. Проведены переговоры также по фармацевтической отрасли, появилась договоренность о поездке в Подмосковье представителей испанского бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве. Это может стать возможностью расширения экспорта, импорта и взаимодействия с дружелюбной провинцией Мадрид», — рассказал Вадим Хромов.

    Подмосковье и Мадрид будут действовать сообща. Совместные проекты помогут создать рабочие места | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Как сообщила Эухения Карбайедо, в числе намеченных совместных проектов не только бизнес, но и сферы культуры и образования.

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    «Это была очень полезная встреча. Много проектов мы смогли обсудить в различных сферах. У нас много общего в том, как мы работаем, какие перед нами вызовы в сферах образования, культуры и экономики, в создании рабочих мест. Это одна из многих будущих встреч, которые мы планируем совершить для реализации проектов. Важно конкретизировать и воплотить в жизнь рабочие проекты, которые уже наметили», — отметила Эухения Карбайедо.

    Подмосковье и Мадрид будут действовать сообща. Совместные проекты помогут создать рабочие места | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Подмосковная делегация также посетила инновационный производственный центр Coexpan. Он включает в себя 13 фабрик по разработке и производству упаковки. Предприятия расположены в восьми странах Центральной и Южной Америки и Европы, одно из них находится в Наро-Фоминском городском округе. Продукция Coexpan экспортируется по всему миру, ей пользуются компании-лидеры в секторе молочной промышленности: Danone, Campina, Müller, Nestle, Parmalat, Yoplait.