Подмосковье будет привлекать новых инвесторов. Это даст тысячи новых рабочих мест

В Подмосковье ежегодно должно создаваться более 50 тысяч новых рабочих мест. Сегодня на заседании правительства региона обсудили инвестиционный потенциал Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что одно из главных направлений работы правительства — это привлечение в регион новых инвестиций.

«Указом президента каждая территория должна обеспечить 25% инвестиций ежегодно. В нашем случае это порядка триллиона в этом году, а к 2024 году мы должны прирастать на 100 миллиардов рублей инвестиций ежегодно», — сказал Воробьев.

По его словам, это позволит создавать новые предприятия, новые рабочие места и решать ряд важнейших стратегических задач.

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«Это непростая задача, но очевидно приоритетная, потому что это рабочие места и экономическая мощь, а значит, возможность решать огромное количество социальных проблем и вопросов», — подчеркнул глава региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, развитие бизнеса в Подмосковье поможет решать проблему с занятостью населения. Ежегодно в регионе должно создаваться более 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Также одной из важных задач является развитие малого и среднего бизнеса. Ежегодно необходимо прибавлять порядка 80 тысяч занятых в этой сфере. Для этого, по мнению зампреда, необходимо развивать индустриальные парки и экономические зоны, а также создавать новые меры поддержки.

Кроме этого, поддержку малого и среднего бизнеса должны обеспечивать на местах. Главы муниципалитетов должны тесно взаимодействовать с бизнесом.