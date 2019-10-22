Подмосковье будет привлекать новых инвесторов. Это даст тысячи новых рабочих мест
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что одно из главных направлений работы правительства — это привлечение в регион новых инвестиций.
«Указом президента каждая территория должна обеспечить 25% инвестиций ежегодно. В нашем случае это порядка триллиона в этом году, а к 2024 году мы должны прирастать на 100 миллиардов рублей инвестиций ежегодно», — сказал Воробьев.
По его словам, это позволит создавать новые предприятия, новые рабочие места и решать ряд важнейших стратегических задач.
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«Это непростая задача, но очевидно приоритетная, потому что это рабочие места и экономическая мощь, а значит, возможность решать огромное количество социальных проблем и вопросов», — подчеркнул глава региона.
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, развитие бизнеса в Подмосковье поможет решать проблему с занятостью населения. Ежегодно в регионе должно создаваться более 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Также одной из важных задач является развитие малого и среднего бизнеса. Ежегодно необходимо прибавлять порядка 80 тысяч занятых в этой сфере. Для этого, по мнению зампреда, необходимо развивать индустриальные парки и экономические зоны, а также создавать новые меры поддержки.
Кроме этого, поддержку малого и среднего бизнеса должны обеспечивать на местах. Главы муниципалитетов должны тесно взаимодействовать с бизнесом.