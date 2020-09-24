Подход к повышению МРОТ предложили изменить

Властям предложили изменить подход к повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его необходимо отвязать от прожиточного минимума и повышать каждый год на 2–3% выше инфляции.

С таким предложением выступили эксперты ВШЭ относительно выполнения июльского указа президента, который предполагает, что к 2030 году численность бедного населения должна сократиться вдвое от уровня 2017 года, пишет газета «Известия». Помимо этого специалисты считают, что нужно ввести постоянные пособия нуждающимся семьям с детьми 7–16 лет и развивать инструмент социального контракта.

В Минтруде с позицией экспертов согласились. По мнению ведомства, эффективным инструментом по преодолению бедности, в особенности бедности работающих россиян, может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.

«Большинство стран отвязали минимальный размер оплаты труда от границы бедности, когда эти индикаторы сравнялись. И если стоит цель повысить доходы самых малообеспеченных, то МРОТ нужно ежегодно увеличивать опережающими инфляцию темпами», — заключила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.