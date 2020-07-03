Подержанные авто подскочат в цене. Совет специалиста, как успеть и не прогадать с покупкой

В России подскочили цены на поддержанные машины. Автомобильный эксперт и обозреватель Игорь Моржаретто рассказал «360», в чем причина. По его мнению, дело в курсе доллара и повышенном спросе. Он ожидает еще рост цен до 15% до конца года.

Накануне на рынке поддержанных машин цены на некоторые марки выросли на 3,-3,5%. Моржаретто связал такой рост с движением цен на первичном рынке в зависимости от курса доллара.

«Цены на первичном рынке и на вторичном коррелируются. У нас с начала года цены на первичном рынке, в зависимости от марки, выросли с 6% до 10% на новые автомобили. И дальше предсказывают тоже рост, поскольку изменился курс рубля по отношении к доллару. Рост в течение года еще будет. В среднем, как говорят, примерно на 15% к концу года могут вырасти цены на новые машины. Естественно, цена на поддержанные автомобили тоже меняется, в зависимости от роста цен на новые», — пояснил Моржаретто.

Кроме этого, на вторичном рынке резко вырос спрос. Многие начали отдавать предпочтения поддержанным авто.

«На вторичном рынке спрос вырос, потому что люди, которые хотели купить новый автомобиль, оценили трезвою свою ситуацию. Часть сказала, что отказывается от покупки. Другая часть решила купить ту же марку, но классом пониже. А еще часть людей перешла на вторичный рынок. На нем сейчас достаточно серьезный спрос, и там цены тоже реагируют. Люди видят, что спрос растет. Они пытаются поднять цены и отработать в соответствии с курсом доллара», — объяснил автоэкспорт.

Она также посоветовал, что брать сейчас стоит именно новый автомобиль, потому что пока на них цены еще приемлемые.

«Сейчас хорошее время для покупки, особенно нового автомобиля», — резюмировал эксперт.