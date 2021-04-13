Эксперты пообещали бизнесу подъем кредитных ставок

В 2021 году в России на 10% в среднем вырастут ставки по кредитам для малого бизнеса. Повышение произойдет на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Малый и средний бизнес за 2020 год получил от банков кредиты на общую сумму в 7,6 триллиона рублей. Показатель был ниже прошлогодних значений всего на 2%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

Специалисты также пришли к выводу, что спад кредитования на 22% не произошел благодаря господдержке. Во время пандемии брать в долг оказалось выгодно: ставки были в пределах исторического максимума в 7,5%. Но с рекордами, видимо, придется попрощаться.

В отчете указано, что в 2021 году стоимость заимствований вполне может вырасти до 10%. Связывают это с повышением ключевой ставки Банка России. Кроме того, ожидается рост проблемных ссуд из-за активной реструктуризации обязательств и предоставления финансовым организациям послаблений по формированию резервов.

Аналитики допустили увеличение доли просроченной задолженности в полтора раза: она достигнет 16-18% вместе нынешних 11%. В итоге расходы начнут перекладывать на потребителей, а число новых предприятий может снизиться.