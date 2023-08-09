09 августа 2023, 12:03
Поддержать россиян за счет золотовалютного резерва предложили в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Lenta.ru предложил поддержать россиян за счет средств, взятых из золотовалютного резерва.
По словам политика, на фоне роста курса доллара и падения рубля в стране может резко увеличится инфляция. Речь идет о цифрах в 12-15%.
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«На сегодняшний день никаких новых мер правительство не планирует. Ожидается индексация пенсий, но в рамках запланированной инфляции», — сообщил депутат.
Даже мера в виде индексации минимального размера оплаты труда не заставит работодателей выплачивать своим сотрудникам положенный минимум, добавил Арефьев.
Золото
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