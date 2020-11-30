Строительство инфраструктуры в регионах поддержат из бюджета

Выделение средств запланировано в рамках программы «Стимул», входящей в национальный проект «Жилье и доступная среда». В 2021 году в регионы-участники поступят 27,3 миллиарда рублей и ожидается, что они введут 4,3 миллиона квадратных метров жилья. В 2022 —

28,5 миллиарда рублей и 7,4 миллиона квадратов жилья, в 2023 — 32,1 миллиарда. и 9,6 миллиона квадратных метров жилой площади.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что этот год внес в работу строителей коррективы, поэтому сейчас надо работать на опережение и создавать инструменты, которые помогут решить накопившиеся проблемы.

В Минстрое уточнили, что в следующем году госфинансирование получат 68 регионов из 78, которые подали заявки. Власти субъектов направят деньги на строительство дорог, детских садов, школ, поликлиник и инженерную инфраструктуру. Часть средств потратят на развитие городской среды.

Опрошенные изданием эксперты идею приняли положительно, но отметили, что есть подводные камни. Они отметили, что нужно проследить за тем, чтобы выделенные деньги действительно направили на строительство, а не на другие нужды. При этом сами застройщики заявили, что компенсация покрывает только небольшую часть расходов при работе над инфраструктурой. Они предложили, чтобы средства распределялись пропорционально застраиваемой площади.

Помешают в финансировании строительства социальных объектов и действующие сейчас эскроу-счета. Девелоперы строят на кредитные деньги, пока средства дольщиков находятся в банке. Для малых строительных компаний дополнительные траты существенны. Эксперты предложили внести изменения и сделать поэтапное раскрытие эскроу-счетов или создать разные подходы в зависимости от объемов строительства.