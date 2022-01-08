Россиянам рассказали, какие купюры мошенники подделывают чаще всего

В минувшем году фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры номиналом одна, две и пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, за 11 месяцев прошлого года правоохранители возбудили свыше 19 тысяч уголовных дел за подделку денег и ценных бумаг, сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что в 2020 году мошенники чаще подделывали купюры номиналом пять и одна тысяча рублей, количество уголовных дел против изготовителей поддельных денег составило около 18 тысяч.

В МВД обратили внимание, что чаще всего с фальшивыми деньгами можно столкнуться на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках. Такая опасность есть в местах, где нет специального оборудования для того, чтобы проверить подлинность купюр.