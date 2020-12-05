Поддельный парфюм исчезнет в магазинах к Новому году

Новая система позволит найти нечистых на руку продавцов.

«Система способна определить, какой товар контрафактный. И, если такой обнаруживается, то он выводится из оборота, то есть на рынок будет сложнее вывести фальсификат», — отметила Квасова.

Тогда начнется спад продаж.

Покупательская способность в России упала, поэтому люди покупают контрафакт. На прилавках иногда выставляют духи известной фирмы, причем по 600-900 рублей. Соотечественники понимают, что перед ними подделка.

«Тем не менее, россияне сознательно идут на это, покупают в силу своих ограниченных финансовых возможностей. Но неизвестно, какая жидкость налита в этой бутылочке», — отметила специалист.

Контрафакт вреден для потребления, потому что подделка вызывает аллергическую реакцию. Контрафакт в разы дешевле, но приобретать его рискованно.

Цифровая маркировка и передача сведений об обороте товаров в систему действует в обязательном порядке с 1 октября 2020 года. Процедура касается отечественной и импортной продукции. Участники рынка раскритиковали систему учета парфюмерной продукции, поскольку весь товар необходимо принимать поштучно. Из-за этого ретейлеры теряют время и прибыль. Оператор системы (ЦРПТ) и Минпромторг посчитали, что замедление работы может быть связано только с попыткой продать контрафакт или человеческим фактором.