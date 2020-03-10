«Время спекулянтов. Поддавшиеся истерике проиграют. Успокойтесь. Выдохните. Сейчас пока качели», — заметил журналист.

По его словам, будут активные меры со стороны правительства и Центробанка по стабилизации. Он добавил, что первые выводы надо будет делать через неделю.

По данным издания, на открытии торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Евро поднялся на 4 рубля 99 копеек и составил 82,5 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 4 рубля 20 копеек и подошел к отметке в 72,77 рубля.