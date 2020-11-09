Россияне припрятали «под матрас» рекордное количество наличности

За десять месяцев текущего года объем наличных денег у россиян вырос почти на треть, до 12 с лишним триллионов рублей. Аналитики считают этот процесс типичным для кризиса и уверены, что причин для паники нет.

Как сообщила газета «Известия», бум на снятие денег со счетом стал лакмусовой бумажкой недоверия банкам, и признаком панических настроений. Однако эксперты считают, что для этого нет причин.

«Отечественная банковская система уже некоторое время живет с профицитом ликвидности. При этом на 5 ноября 2020 года величина структурного профицита ликвидности равняется 666,8 миллиарда рублей. Иными словами, подушка безопасности значительна, и начинать разговор о гипотетических рисках для финансовой системы рано», — заявил изданию президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.

Причем отток денежной массы «под матрасы» был зафиксирован не только в России, но и в Германии, Франции, США, Канаде, Италии и других странах.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев объяснил динамику роста наличности типичным поведением людей в кризисные периоды. Они стремятся как можно больше отложить на черный день.

«Во II квартале — наиболее остром периоде 2020 года — граждане направили на сбережения 10,4% своих доходов по сравнению с 3% в 2019 году», — уточнил Николаев.

Большинство аналитиков, опрошенных газетой, уверены, что отток наличных в руки граждан является нормальным для кризиса процессом, а не является показателем слабости финансовой системы.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что крупные наличные накопления у граждан создают в стране инфляционнные риски.