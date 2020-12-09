Доходность пенсионных накоплений в негосударственных фондах упала почти вдвое

После введения моратория на страховые накопления, которые ввели в 2014 году и продлили до 2023 года, страховая часть пенсии идет на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Единственный способ увеличить свои накопления — это инвестиции в негосударственные фонды. После завершения трудовой деятельности эти деньги составят часть накопительной пенсии.

Но для того, чтобы просто сохранить свои средства в негосударственном пенсионном фонде необходимо, чтобы годовой процент превышал сумму инфляции. Часть средств фонды тратят на вознаграждение управляющим компаниям и на себя.

По данным Центробанка, в третьем квартале 2020 общая сумма, которой распоряжаются негосударственные пенсионные фонды составила 2,9 триллиона рублей.

Опрошенные изданием эксперты объяснили, что негосударственные фонды вкладываются только в инструменты с низким риском. К примеру облигации федерального займа с долгим сроком погашения. Доходность от таких ценных бумаг не превышает 5%.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что среднее значение доходности по всем фондам составило 6,4%, при вычете выплат она сократилась до 5,7%. В среднем, это выше инфляции, но реальная доходность может сократиться еще больше по итогам последних трех месяцев.

Но ситуация не везде плохая. Государственная управляющая накоплениями ВЭБ перераспределила часть средств в корпоративные облигации. По итогам третьего квартала доходность по этому портфелю достигла 6,8%, а по государственным ценным бумагам 8,5%.

Из 29 негосударственных фондов доходность выше, чем ВЭБ показали только три. Но также есть фонд, с минимальной доходностью — 3% и фонд с отрицательным показателем в минус 5%.