Россияне задолжали по кредитам почти триллион рублей

Общая просроченная задолженность россиян по кредитам достигла в марте 976,1 миллиарда рублей. Эта сумма впервые за три года выросла на 22%, следует из данных Центробанка.

Согласно информации ЦБ, к 1 марта объем просроченной задолженности россиян по кредитам составил 976,1 миллиарда рублей. За год эта сумма увеличилась на 176 миллиардов рублей, что равняется 22%. При этом раньше сумма просрочки уменьшалась, сообщила газета «Известия». В марте 2020 года снижение составило 1,2%, а годом ранее сумма падала на 5%.

«Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», — заявил регулятор.

В Центробанке отметили, что негативного развития ситуации помогла избежать реструктуризация и продолжение выдачи кредитов. В будущем определенная часть реструктурированных займов может уйти в дефолт. По словам регулятора, проблемы в портфеле будут «вызревать» постепенно.