Почти треть россиян заявили, что заберут свои вклады при падении ставок
Вероятное поведение вкладчиков изучили специалисты «Росгосстрах банка» и НАФИ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.
Если 30% россиян заявили, что заберут вложения, то 36% свою сберегательную стратегию менять не намерены. Еще 2% хотят изъять средства частично.
Альтернативные способы вложения денег люди не исключают. Например, 7% не прочь инвестировать в золото, а 6% — в облигации. В недвижимость готовы вложиться 4% принявших участие в опросе, 12% будут искать более выгодные пути увеличить свои сбережения. Остальные опрошенные не смогли ответить на этот вопрос однозначно.
Более радикально настроены в случае ухудшения ситуации по вкладам россияне в возрасте 21-35 лет. Если среди опрошенных старше 55 лет заберут средства из банков 25%, то среди указанной возрастной категории таких 36%.
Более выгодные варианты вложения средств планируют искать 14% молодежи против 11% людей старшего поколения. Треть молодых респондентов — 33% — ничего предпринимать не будут (среди пожилых россиян таких 43%).
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков РФ, согласно данным ЦБ, по итогам первой декады июля достигла рекордно низких значений — 4,63%.
Специалисты провели опрос в городах страны с населением от 100 тысяч человек. В нем приняли участие россияне старше 21 года и имеющие срочный вклад, накопительный счет или дебетовую карту с начислением процентов на остаток.