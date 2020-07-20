Почти треть россиян заявили, что заберут свои вклады при падении ставок

Российские банки могут потерять часть клиентов, если ставки по вкладам продолжат падать. Свои деньги со счетов кредитных организаций готовы забрать 30% жителей страны. Причем молодежь настроена более решительно.

Вероятное поведение вкладчиков изучили специалисты «Росгосстрах банка» и НАФИ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Если 30% россиян заявили, что заберут вложения, то 36% свою сберегательную стратегию менять не намерены. Еще 2% хотят изъять средства частично.

Альтернативные способы вложения денег люди не исключают. Например, 7% не прочь инвестировать в золото, а 6% — в облигации. В недвижимость готовы вложиться 4% принявших участие в опросе, 12% будут искать более выгодные пути увеличить свои сбережения. Остальные опрошенные не смогли ответить на этот вопрос однозначно.

Более радикально настроены в случае ухудшения ситуации по вкладам россияне в возрасте 21-35 лет. Если среди опрошенных старше 55 лет заберут средства из банков 25%, то среди указанной возрастной категории таких 36%.

Более выгодные варианты вложения средств планируют искать 14% молодежи против 11% людей старшего поколения. Треть молодых респондентов — 33% — ничего предпринимать не будут (среди пожилых россиян таких 43%).

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков РФ, согласно данным ЦБ, по итогам первой декады июля достигла рекордно низких значений — 4,63%.

Специалисты провели опрос в городах страны с населением от 100 тысяч человек. В нем приняли участие россияне старше 21 года и имеющие срочный вклад, накопительный счет или дебетовую карту с начислением процентов на остаток.