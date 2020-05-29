Почти половина россиян перестала возвращать долги по микрозаймам

Россияне стали хуже возвращать микрозаймы. Доля просрочек по ним за апрель выросла до 40,7% — на 2,7 процентного пункта. Это максимальный рост за последние несколько лет.

Общий объем просроченной задолженности увеличился на 3,3% и достиг 51,3 миллиарда рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Генеральный директор компании Олег Лагуткин подчеркнул, что доля просроченных займов несколько лет приближалась к показателю в 40%, но не превышала его. Рост он объяснил двумя факторами.

«С одной стороны, рост числа просроченных займов (+3,5%) и с другой — падение объема портфеля займов МФО (–3,1%)», — уточнил Лагуткин.

В апреле на 32,5% вырос объем ранних просроченных платежей (до 30 дней). Речь идет почти о четырех миллиардах рублей. Для отрасли в целом она не критична.

«Аналогичный объем встречался, например, в сентябре прошлого года, а в последующие месяцы объем стабилизировался на уровне 2,5 миллиарда рублей», — заметил специалист.

В «Эквифаксе» добавили, что на 1 мая портфель российских МФО содержал 11,13 миллиона займов. Их общая сумма достигла 149,7 миллиарда рублей.