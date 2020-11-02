Почти половина россиян начала копить и инвестировать во время пандемии

Почти половина жителей России начала откладывать деньги и делать инвестиции в период пандемии коронавируса. Такие данные следуют из результатов совместного исследования «Сбербанк страхование жизни» и портала «Рамблер».

Почти три четверти россиян (73%) в период распространения COVID-19 лишь задумались о необходимости накоплений. Около половины (49%) участников опроса рассказали, что во времена тяжелой эпидемической обстановки начали инвестировать или копить деньги. В их числе 38% тех, кто стал откладывать небольшие суммы и 3% начинающих инвесторов. Еще 8% начали и копить, и инвестировать, пишет сайт «Политика сегодня».

При этом 21% респондентов признался, что не откладывает и не вкладывает никуда свой заработок, но собирается начать. Еще 30% участников опроса сказали, что в текущем году не планируют начинать формировать накопления.

Ранее член Общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин заявил, что россияне могут вернуть часть средств по оплате услуг ЖКХ, если они оказаны некачественно. Для этого нужно документально зафиксировать нарушения. К примеру, недостаточную температуру отопления или отключение воды.