    26 мая 2020, 10:50

    Почти половина россиян допустила мысль об уходе от налогов в кризис

    Наза Салех Захи

    За последнее время в России выросло число людей, которые считают возможным в некоторых случаях уйти от налогов. Такие данные показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). С результатами работы ознакомился РБК.

    Еще в конце прошлого года так считали 35%, а в мае 2020-го — уже 45%. Респонденты отвечали на вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» Сейчас почти половина заявила о допустимости не платить, а в конце 2019-го 54% говорили, что налоги обязательно нужно погашать и «нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

    ЦСР связывает последние ответы с падением доходов и тревогой о будущем. Руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина считает результаты опроса «очень плохим сигналом» о снижении доверия россиян к правительству. По ее мнению, антикризисные меры кажутся большинству населения недостаточными. Ведь их предоставляют далеко не всем.

    Минэкономразвития ожидает, что доходы населения из-за падения зарплат уменьшатся на 3,8%, во втором квартале падение составит 6%. При этом безработица вырастет к концу года до 5,7%.

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