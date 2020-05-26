Почти половина россиян допустила мысль об уходе от налогов в кризис

Еще в конце прошлого года так считали 35%, а в мае 2020-го — уже 45%. Респонденты отвечали на вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» Сейчас почти половина заявила о допустимости не платить, а в конце 2019-го 54% говорили, что налоги обязательно нужно погашать и «нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

ЦСР связывает последние ответы с падением доходов и тревогой о будущем. Руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина считает результаты опроса «очень плохим сигналом» о снижении доверия россиян к правительству. По ее мнению, антикризисные меры кажутся большинству населения недостаточными. Ведь их предоставляют далеко не всем.

Минэкономразвития ожидает, что доходы населения из-за падения зарплат уменьшатся на 3,8%, во втором квартале падение составит 6%. При этом безработица вырастет к концу года до 5,7%.

Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег на черный день.