Деньги 01 марта 2023, 17:42 Почти половина москвичей признались, что не дают денег в долг Около 42% жителей Москвы заявили, что не дают деньги в долг

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Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Москвы, в ходе которого выяснил, как часто они дают или берут деньги в долг. Выяснилось, что 42% человек не дают деньги в долг. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Порядка 22% человек рассказали, что одалживают деньги родственникам, еще 20% — друзьям. Коллегам по работе дают в долг 8% респондентов.

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При этом 13% москвичей отметили, что в случае необходимости просят деньги в долг у родственников, 9% занимают у друзей, 2% просят у коллег, а 1% — у работодателя. Около 22% отметили, что обращаются за кредитом в банк, а 53% не берут долгов вовсе.