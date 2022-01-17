Цены на вторичном рынке недвижимости выросли почти на 20% за год

Цены на жилье на вторичном рынке недвижимости в России выросли в среднем на 19% за последний год. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании «Мир квартир».

«Средняя по всем городам цена квадратного метра по итогам прошлого года составила 82 701 рубль (+19,4% за год), средняя цена предложения на вторичке — 4,59 миллиона рублей (+14,7%)», — сообщили в компании.

Наибольший прирост зафиксирован в Сочи и Краснодаре, а самый низкий — в Архангельске и Нижнем Тагиле, отметила «Экономика сегодня».

Новый год принес россиянам не очень радостную новость: с 1 января вступили в силу новые индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для каждого региона они будут рассчитываться индивидуально. «360» разбирался, кто сколько будет платить.