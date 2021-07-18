Почти каждый второй россиянин заявил, что доволен своей зарплатой

Аналитики провели опрос и выяснили, что только 44% удовлетворены своей зарплатой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Исследование показало, что 47,1% опрошенных не вполне довольны своим заработком, а 8,8% — совсем не довольны. При этом мужчин больше, чем женщин, среди тех, кто доволен своим доходом, — 46,4% против 41,3%.

Около 82,8% опрошенных заявили, что удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% — не совсем, а остальным вовсе не нравится их график. Выполнять свои обязанности нравится 77,1%, не совсем нравится — 20,9%, совсем не удовлетворены обязанностями — 1,9%.

Такие опросы ведомство проводит с периодичностью один раз в два года. Результаты основаны на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих по всей России.

Ранее проведенный опрос показал, что каждый третий россиянин выступил против четырехдневной рабочей недели. Как оказалось, люди опасаются возможного сокращения доходов. Тем не менее 63% респондентов уверены, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы.