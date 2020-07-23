Почти 80 финансовых пирамид выявили в России за полгода

Количество финансовых пирамид несколько сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Почти половина финансовых пирамид — интернет-проекты из-за границы. При этом деньги предлагается переводить на счета и карточки, открытые за рубежом.

«Связано это как раз с тем, что финансовые пирамиды, которые действовали ранее — это офлайн-пирамиды, их реклама осуществлялась контактным способом, и людей уговаривали при личных встречах… и реклама была „Приходите на наши собрания! Мы там расскажем, как быстро заработать“», — отметил Лях.

Сейчас мошенники работают дистанционно. Именно по этой причине финансовых пирамид стало меньше, написала «Русская планета». Причем половина из них — интернет-проекты.

Ранее мошенники создали финансовую пирамиду в Москве и присвоили себе 300 миллионов рублей. Заключить договор и стать дольщиками по займам денежных средств предлагали в организации на Ленинском проспекте.