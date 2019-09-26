Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на Рособрнадзор

Кинематографу России могут дать более 22 млрд рублей Подробнее

В проекте бюджета сказано, что в 2020 году Рособрнадзору планируется выделить 2,44 миллиарда рублей. В последующие годы сумма будет несколько меньше: 2,21 миллиарда в 2021 году и 2,23 миллиарда в 2022 году.

Большая часть средств в следующем году, а именно свыше двух миллиардов рублей, уйдет на сферу образования. Около четырех миллионов рублей субсидии Рособрнадзор сможет потратить на международное сотрудничество. В бюджете предусмотрена сумма в 322 с небольшим миллиона на решение общегосударственных вопросов.