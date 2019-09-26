Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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В проекте бюджета сказано, что в 2020 году Рособрнадзору планируется выделить 2,44 миллиарда рублей. В последующие годы сумма будет несколько меньше: 2,21 миллиарда в 2021 году и 2,23 миллиарда в 2022 году.
Большая часть средств в следующем году, а именно свыше двух миллиардов рублей, уйдет на сферу образования. Около четырех миллионов рублей субсидии Рособрнадзор сможет потратить на международное сотрудничество. В бюджете предусмотрена сумма в 322 с небольшим миллиона на решение общегосударственных вопросов.