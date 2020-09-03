На развитие дорог в регионах России выделено почти 5 млрд руб

Российские регионы получат 4,95 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ председатель кабмина подписал еще 29 августа, сообщила пресс-служба правительства. Выделенные деньги будут использованы как на ремонтные работы, так и на строительство новых участков дорог, указано в тексте.

Пресс-служба правительства также отмечает, что средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы».

Благодаря дополнительному финансированию, как предполагается, отремонтируют порядка 110 километров магистралей, а также завершат строительство дороги в Мурманской области и реконструкцию туннеля в Северной Осетии.

Накануне стало известно, что перенос железной дороги и строительство дублера автотрассы Джубга-Сочи на черноморском побережье могут внести в комплексный план модернизации инфраструктуры.