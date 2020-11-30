Почти 40% россиян отказались от использования наличных

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов — которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на пять процентных пунктов выше, чем до пандемии», — рассказал он.

Ведяхин отметил, что Россия входит в число лидеров по использованию банковских финансовых технологий. По его словам, почти 85% жителей страны пользуются картой для оплаты товаров и разных услуг, а не только для снятия наличных. Также заметен активный рост числа пользователей мобильного банка.

В середине ноября Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила блокировать подозрительные переводы с карт клиентов на 25 дней. Однако эту функцию смогут включать сами клиенты банков. На сегодняшний день отменить платеж можно только в одном случае, если он еще зачислен на счет получателя.