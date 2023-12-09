Деньги 09 декабря 2023, 08:29 Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы Почти 30 рейсов задержали, еще два отменили в аэропортах Москвы утром 9 декабря Столичный аэропорт Внуково / Пресс-служба аэропорта Внуково

Читать 360tv в

В трех аэропортах Москвы утром 9 декабря задержали 29 рейсов. Еще два рейса отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В Домодедово задержали 12 рейсов, в Шереметьево — девять, во Внуково — восемь. Кроме того, в Домодедово отменили два рейса.

Реклама

Гидрометцентр ранее объявил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низких температур. Предупреждение действует до вечера 9 декабря.

В субботу в Москве, по прогнозам синоптиков, температура воздуха упадет до -11…-14 градусов мороза, пройдет снег.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево приостановили реконструкцию терминала F. При этом работы должны были завершиться еще весной 2023 года.