Почти 20 теневых площадок по отмыванию денег ликвидировали в России за год

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок по отмыванию денег. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на недавно составленный отчет ведомства за 2021 год.

«Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги», — отмечается в документе.

За год до этого удалось пресечь деятельность лишь восьми таких площадок. По данным издания, ликвидированные в 2021-м площадки не являются международными, но часть из них оказывала услуги по переводу денег за рубеж. Общий объем операций, совершенных через «отмывочные» площадки, достиг 30 миллиардов долларов.

По итогам их ликвидации возбудили 62 уголовных дела. Росфинмониторинг выявил около четырех тысяч организаций и физических лиц, которые участвовали в работе теневых площадок. В основном это компании-однодневки, чеерез которые проводили платежи.