Почти 140 тысячам подмосковных семей помогли оплатить услуги ЖКХ

С начала года в Подмосковье 139169 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщил Мособлстат.

Власти региона выделили 1505,3 миллиона рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг жителей Подмосковья, а сумма субсидий, выплаченная населению в денежной форме за январь–июнь 2019 года, составила 1462,3 миллиона рублей. Это на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составлял 1802,6 рубля. Наиболее высокая среднемесячная субсидия была начислена в городских округах Зарайск — 2486,4 рубля, Котельники — 2411,4 рубля, Руза — 2324,9 рубля.