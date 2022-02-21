Почти 1000 беженцев из Донбасса в Ростовской области получили выплаты

В Ростовской области около тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, передало РИА «Новости».

Осуществление материальной помощи и подготовка нужных для этого документов в Ростовской области идет полным ходом. Врио главы МЧС сказал, что от беженцев получили около четырех тысяч заявлений. Деньги уже передали примерно тысяче человек.

По указу президента РФ Владимира Путина всем эвакуированным из Донбасса беженцам полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Для получения денег нужно заполнить заявление, в котором указать данные паспорта и банковский счет. Понадобятся копия паспорта, свидетельство о рождении на каждого ребенка и копия лицевой стороны банковской карты.