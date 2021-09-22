Почти 100 млрд рублей выделят на новые меры поддержки семей в 2022 году

На новые меры поддержки семей с детьми в 2022 году выделят более 100 миллиардов рублей. Об этом глава Минтруда России Антон Котяков сообщил РИА «Новости».

Министр уточнил, что эти деньги пойдут на новые меры поддержки, которые были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. В том числе 4,7 миллиарда рублей направят на повышенные больничные семьям с детьми до восьми лет. Еще 21,5 миллиарда предусмотрены на пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Такие пособия в 2022 году получат 412 тысяч будущих мам.

На выплаты одиноким родителям с детьми от восьми до 17 лет заложено 76,4 миллиарда рублей. Такие пособия назначат родителям, воспитывающим порядка 1,1 миллиона детей.

Котяков также сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, писало Ura.ru.

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 617 рублей, написала «Газета.ru».

Ранее РИА ФАН сообщало, что с 2022 года в России заработает новый порядок начисления социальных пособий. Россияне начнут получать их автоматически в электронном виде.