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    22 сентября 2021, 09:36

    Почти 100 млрд рублей выделят на новые меры поддержки семей в 2022 году

    Александр Блинов

    На новые меры поддержки семей с детьми в 2022 году выделят более 100 миллиардов рублей. Об этом глава Минтруда России Антон Котяков сообщил РИА «Новости».

    Почти 100 млрд рублей выделят на новые меры поддержки семей в 2022 году

    Министр уточнил, что эти деньги пойдут на новые меры поддержки, которые были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. В том числе 4,7 миллиарда рублей направят на повышенные больничные семьям с детьми до восьми лет. Еще 21,5 миллиарда предусмотрены на пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Такие пособия в 2022 году получат 412 тысяч будущих мам.

    На выплаты одиноким родителям с детьми от восьми до 17 лет заложено 76,4 миллиарда рублей. Такие пособия назначат родителям, воспитывающим порядка 1,1 миллиона детей.

    Котяков также сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, писало Ura.ru.

    Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 617 рублей, написала «Газета.ru».

    Ранее РИА ФАН сообщало, что с 2022 года в России заработает новый порядок начисления социальных пособий. Россияне начнут получать их автоматически в электронном виде.