Эксперт Мигаль рассказал, почему цены на авто выросли

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, почему в России значительно подорожали автомобили. По его словам, причины этого кроются в пандемии коронавируса.

Специалист подчеркнул, что из-за пандемии возникли проблемы с логистикой, нехватка полупроводников. Свою роль сыграли также коронавирусные ограничения. При этом продлиться подобное может до конца 2022 года.

«Безусловно, на рынке существует дефицит. Более того, мы живем в этих условиях больше года. К большому сожалению, производители уже корректируют план на 2022 год, который и без того был, мягко говоря, не очень амбициозный», — отметил специалист.