Эксклюзив 14 декабря 2023, 12:49 «Демонстрация уверенности в будущем». Почему Путин вынес вопросы экономики на первое место Политолог Богачева объяснила, почему Путин начал прямую линию с экономики России Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин начал подведение итогов года с обсуждения экономической ситуации в стране. Ее показатели по сравнению с 2022-м только улучшаются. Безработица в России составляет 2,9% — это самый низкий уровень. Зарплаты вырастут примерно на 8%, а реальные доходы населения — на 5%. Политолог Анна Богачева рассказала «360», почему первым делом глава государства решил поговорить об этом.

Далее — ее прямая речь.

В ситуации информационного давления, которое сопровождало санкции против России, населению важно знать, что такие меры не только не произвели возлагаемого эффекта, но и государство оперативно реагирует на все экономические вызовы — постоянно следит за ситуацией и здраво оценивает финансовые позиции и страны, и россиян.

Поэтому Владимир Путин начал свое выступление именно с экономических показателей и отдельно отметил, что посменно увеличивается такой важный социально-экономический фактор, как продолжительность жизни. Все это — демонстрация уверенности в настоящем и будущем.