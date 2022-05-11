Победителям розыгрыша среди привитых от ковида выплатят 100 млн рублей

Минздраву выделили 100 миллионов рублей на выплаты тем, кто привился от коронавируса и выиграл в розыгрыше. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минздраву на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 миллионов рублей», — распорядилось правительство.

Как уточнили в документе, министерство получит деньги из резервного фонда кабмина. Победителям розыгрыша выплатят по 100 тысяч рублей. Всего предусмотрена одна тысяча призов.

Розыгрыш среди вакцинированных от ковида запустили в 2021 году. Россияне могли принять участие в период с 1 сентября по 1 декабря. Такую программу поощрения запустил премьер-министр.

Сейчас вакцинация от ковида в России продолжается. Уровень коллективного иммунитета составляет 41,2%. Полный курс вакцинации прошли уже более 86 миллионов человек.