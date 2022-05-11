Победителям розыгрыша среди привитых от ковида выплатят 100 млн рублей
Минздрав получил 100 млн рублей на выплаты победителям розыгрыша среди привитых от ковида
Минздраву выделили 100 миллионов рублей на выплаты тем, кто привился от коронавируса и выиграл в розыгрыше. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2022 году Минздраву на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 миллионов рублей», — распорядилось правительство.
Как уточнили в документе, министерство получит деньги из резервного фонда кабмина. Победителям розыгрыша выплатят по 100 тысяч рублей. Всего предусмотрена одна тысяча призов.
Розыгрыш среди вакцинированных от ковида запустили в 2021 году. Россияне могли принять участие в период с 1 сентября по 1 декабря. Такую программу поощрения запустил премьер-министр.
Сейчас вакцинация от ковида в России продолжается. Уровень коллективного иммунитета составляет 41,2%. Полный курс вакцинации прошли уже более 86 миллионов человек.