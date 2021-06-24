Победители городских торгов откроют более 90 точек нестационарной торговли в Москве

93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения выставили на городские торги в Москве. Объекты расположены в 11 административных округах. Предприниматели смогут открыть в них, например, пункт проката, бахчевой развал, киоск с мороженым, точку бытового обслуживания или общественного питания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выставленные на торги нестационарные торговые объекты и площадки под их размещение расположены во всех административных округах города, кроме Зеленограда. Среди них как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточнил Владимир Ефимов, всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка пяти участников на лот.

Выставленные на торги объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Площадь объектов составляет от 1,5 до 147 квадратных метров.

«Все аукционы пройдут в электронной форме, стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в нестационарном торговом объекте варьируется в зависимости от площади, назначения и расположения объекта от 1,6 до 205,8 тысячи рублей. Как правило, наибольшим спросом у предпринимателей традиционно пользуются объекты, расположенные в подуличных переходах Московского метрополитена», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

С условиями участия в электронных торгах можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы.