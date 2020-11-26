Управляющим компаниям усложнят взыскание долгов по ЖКХ

Начиная с октября 2019 года в России действует закон, по которому при подаче иска о взыскании долга в Арбитражный суд нужно указывать идентификационный номер ответчика. Это может быть номер паспорта, ИНН или СНИЛС. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации временно вывели из-под этого правила. Этот срок заканчивается 1 января 2021 года.

Директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что эта невозможность судебного взыскания неуплаты приведет к росту задолженности в полтора раза. По ее словам общая сумма задолженности с учетом обязательств компаний к концу 2020 года может составить 1,6 триллиона рублей.

Организация направила письмо на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина с просьбой продлить отсрочку этого правила для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций до 2023 года.

В качестве альтернативы авторы предложили предоставить им доступ к государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), где есть данные граждан.

В Минстрое заявили, что проект федерального закона об урегулировании вопроса получения данных россия из ГИС уже готов и внесен в правительство на рассмотрение. Председатель экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что этот документ заблокировал Минюст, которому не понравился ряд дополнительных норм, прописанных в законопроекте.

Пока вопрос об устранении этой проблемы не принят отсрочку следует продлить. Такое заявление в беседе с журналистами сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Он напомнил, что еще летом 2019 года в нижнюю палату парламента внесли законопроект, по которому идентифицировать граждан можно по номеру единого лицевого счета, который прописан в платежках. Это позволит избежать передачи данных. Но сам закон пока не прошел даже первого чтения.