Запад улучшил прогноз по ВВП России на 2021 год

Американские эксперты составили улучшенный прогноз по экономике России. Они пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году, а в 2021-м ожидают ускорение экономического роста до 3,9%.

Доклад, посвященный российской макроэкономике, представили в вашингтонском Институте международных финансов (IIF), сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. В нем указано, что в 2020 году сокращение ВВП страны окажется более мягким вопреки ожиданиям и менее драматическим.

Оценку ситуации в IIF улучшили из-за исключительно лояльных ограничений, введенных в период пандемии. Благодаря принятым мерам деловая активность в стране в период осенней вспышки коронавируса сохранилась, хотя число заболевших росло.

Представленные американскими экспертами прогнозы пока что стали наиболее оптимистичными из всех, что сделали ведущие международные финансово-экономические организации. В IIF оценили падение ВВП в 2020 году в 3,6%, хотя изначально речь шла о 4,8%. А в 2021 году экономика страны может ускориться до 3,9%.

В Институте добавили, что уязвимость РФ к внешним факторам при высоких геополитических рисках довольно низкая. Санкции не смогут сильно навредить стране.

По мнению российских экспертов, оценка американских аналитиков действительно близка к истине. Однако многое будет зависеть от восстановления доходов населения.