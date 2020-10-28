Россиянам могут дать возможность брать займы по водительским правам

У россиян уже в 2021 году может появиться возможность с помощью водительских прав обменивать валюту, оформлять потребительские кредиты до 15 тысяч рублей, а также получать выигрыши в лотерею.

В ближайшие месяцы в Госдуму планируется внести законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для получения финансовых услуг. Сейчас документ уже направлен в правительство, рассказали в Минэкономразвития, где разрабатывалась инициатива, пишет газета «Известия».

Если законопроект внесут, то в парламенте ожидают, что он будет принят уже в весеннюю сессию и вступит в силу через 180 дней — до конца 2021 года.

Эту инициативу поддерживают в Центробанке. Однако в банках считают, что заменить паспорт водительское удостоверение не сможет, поскольку права проще подделать, при этом проверить их подлинность труднее.

На прошлой неделе сотрудники Центробанка назвали общий размер кредитов жителей России. По состоянию на 1 сентября цифра составила 19,06 триллиона рублей. Объем кредитования населения вырос за год на 12%. По данным регулятора, увеличение общего размера кредитов среди физических лиц активно происходит с июля. Главной причиной увеличения розничного портфеля банков названа ипотека.