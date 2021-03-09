Оформлять микрозаймы планируют по водительским правам

В феврале в Госдуму внесли законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов при предъявлении водительских прав. Это даст возможность оформлять микрозаймы или обменивать валюту по водительскому удостоверению. В ЦБ инициативу поддерживают.

Для проверки прав на подлинность банкам будет необходим безвозмездный доступ к базе ГИБДД, заявили «Известиям» в некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка». Свое заключение на законопроект организация направила в Госдуму, ЦБ, Минэкономразвития, Минфин и Минцифры.

Банки уже имеют доступ к базам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому они могут обслуживать клиента без паспорта — по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС.

По ИНН можно перевести деньги без открытия счета, оформить кредит до 15 тысяч рублей или обменять валюту на сумму до 100 тысяч рублей.

В ЦБ поддерживают инициативу обслуживания клиентов и при предъявлении прав, но считают, что механизм проверки удостоверения на подлинность нужно отдельно проработать.