Несколько российских банков обновили ставки по рублевым вкладам

За последнее время несколько банков еще раз обновили ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Так, со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трех месяцев. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%.

Максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам в ВТБ достигнут 21% годовых.

«Газпромбанк» повысил максимально доступную ставку по вкладам в рублях до 20,3% годовых. В Абсолют банке и Россельхозбанке ставка по вкладам составит 20% годовых.

Банк «Открытие» также объявил о повышении ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 18,2% годовых в рублях.

В Росбанке, «Тинькофф» и Почта Банке ставка по вкладам составит 18%.

Банк России 20 февраля решил повысить ключевую ставку до 20%. Как пояснили в регуляторе, это должно обеспечить рост депозитных ставок до уровня, который позволит компенсировать взлетевшие девальвационные и инфляционные риски. Как правило, рост ключевой ставки влечет повышение процентных ставок по кредитам и депозитам.