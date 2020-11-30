Составлен рейтинг регионов России по росту вкладов населения

За период с января по сентябрь 2020 года объем вкладов в банках в номинальном выражении вырос на 2,2 триллиона рублей (7,1%). Из этой суммы на период острой фазы коронавирусного кризиса, в апреле–сентябре, приходится 1,3 триллиона рублей.

На 1 октября в банках хранилось средств населения в объеме 32,7 триллиона рублей, что в среднем примерно равняется по 225 тысяч рублей на каждого человека в стране.

При этом, как признают эксперты, ситуация с накоплениями физлиц неоднородная в региональном разрезе. Средний размер депозитов в разных субъектах России отличается многократно, динамика вкладов также неравномерна.

Лидер по приросту депозитов на душу населения — Москва. За рассматриваемые шесть месяцев объем депозитов вырос на 37 тысяч рублей. На втором месте ЯНАО (36 тысяч рублей), замыкает тройку лидеров Белгородская область (29,2 тысячи рублей).

Лидером по объему вкладов на душу населения также стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, а на третьей строчке расположилась Магаданская область.

Похожая общероссийская динамика, скорее всего, может наблюдаться и в следующем году. Как считают аналитики, в целом в среднесрочной перспективе рост депозитов будет несколько замедляться.

Ставка на депозитных счетах в российских банках продолжает снижаться. На сегодня в среднем этот показатель остается на уровне 4,42% годовых. Многие вкладчики стали закрывать счета и вкладывать деньги в ценные бумаги, но есть альтернативный способ заработка.