Деньги за границу можно будет перевести по номеру телефона

Клиентам российских банков упростят процесс денежных переводов в страны СНГ. Средства за границу можно будет перечислить по номеру телефона.

С октября процедура стала доступна в банке «Тинькофф», но только в рублях. Об этом газете «Известия» рассказали в службе поддержки клиентов финансовой организации. На одну операцию установлен лимит в 150 тысяч рублей, ежемесячный предел не превышает 1,5 миллиона.

Такой же функционал намерены запустить в МКБ, ДОМ.РФ и других банках в 2022 году. Спрос на услугу специалисты назвали нишевым и более актуальным для премиальных и private-клиентов.

Раньше функция денежных переводов за рубеж по номеру телефона была доступна только клиентам «Сбера».

В Центробанке подчеркнули, что активно работают над запуском трансграничных переводов в СБП. Речь идет не только о технологической реализации, но и изменениях в правилах платежной системы регулятора.

Деньги из России, отметили эксперты, перечисляют миллионы трудовых мигрантов. Объем рынка составляет миллиарды долларов.