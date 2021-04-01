ОПЕК+ обновила планы по добыче нефти

Страны ОПЕК+ планируют нарастить добычу нефти. В мае и июне предполагается увеличить ее на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 450 тысяч.

Решение принято по итогам прошедшей министерской встречи стран — членов сделки, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

«Решено коллективно увеличить текущий уровень добычи стран ОПЕК + на 350 тысяч баррелей в сутки в мае, на 350 тысяч баррелей в сутки — в июне и на 450 тысяч — в июле», — уточнили в ведомстве.

Таким образом сокращение добычи в рамках сделки уменьшится до 5,76 миллиона баррелей в сутки с апрельских 6,9 миллиона, уточнило РИА «Новости».

Саудовская Аравия займется поэтапным восстановлением значения в миллион баррелей в сутки, которое ранее сократила добровольно. У этого государства наращение будет сильнее других.

Россия и Казахстан с февраля прибавляли уровень добычи медленными темпами, чтобы покрыть внутренний спрос на топливо.

В апреле страны ОПЕК+ договорились не увеличивать объем добычи нефти. Тогда же на сокращение согласился Эр-Рияд.