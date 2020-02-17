Площадку для инвестиций в проекты регионов решили создать в России

Представители ассоциации обратились к министру экономического развития Максиму Решетникову.

По их словам, на начало этого года совокупный портфель вкладов россиян в банках насчитывал 30,55 триллиона рублей. Объем вкладов превысил доходную часть бюджета страны за 2019 год и общее число инвестиций в развитие производства.

Предприниматели планируют создать информационный портал для частных инвестиций. На нем граждане смогут выбрать готовые проекты регионов.

«На портале граждане смогут познакомиться с утвержденной документацией по проекту для последующего принятия решения об инвестировании. При этом важно обеспечить законодательную составляющую процесса, чтобы граждане вкладывали в надежные проекты, прошедшие определенный контроль со стороны государства, а сам инструментарий вложений был понятен и прозрачен. Вложения могут быть застрахованы со стороны государства по аналогии с системой страхования вкладов в банковском секторе», — пояснили авторы инициативы.

Они убеждены, что это поможет повысить деловую активность россиян и увеличить частные инвестиции.