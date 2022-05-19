Электронная торговая площадка МЭТС проводит сбор заявок на покупку отеля «Азимут Олимпик» в Москве

Электронная торговая площадка МЭТС собирает запросы от потенциальных покупателей отеля «Азимут Олимпик» на Проспекте Олимпийский в Москве. Процедура запроса предложений заканчивается 23 мая и предусматривает внесение обеспечительного платежа в размере 500 миллионов рублей. После этого потенциальный покупатель может подать свое ценовое предложение.

Отель продает банк «Открытие» в качестве залога по правам требования к ООО «Твинс Групп» в рамках невозобновляемой кредитной линии на сумму 114 миллионов евро.

AZIMUT Hotel Olympic Moscow — один из крупнейших столичных конгресс-отелей почти на 500 номеров. Общая площадь гостиничного комплекса — 40 тысяч квадратных метров.

Среди категорий номеров — супериор, апартаменты, люкс, также есть президентский люкс площадью 120 квадратных метров. Он располагается на последнем, клубном этаже, откуда открываются самые красивые виды на город. Номера занимают с 6-го по 12-й этаж, доступ к ним обеспечивают шесть лифтов.

Стоимость ночи в «Олимпике» в двухкомнатных апартаментах с кухней и ванной составляет от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от даты заезда.

Интерьеры гостиницы выполнены в стилистике постсоветской роскоши. В холлах есть пространство для отдыха в виде атриума, соединяющего два этажа.

Также в отеле есть 12 залов, которые предназначены для конференций и бизнес-встреч. Один из самых красивых называется «Театр», поскольку похож на театральный зал, где могут разместиться 300 человек. Рядом находится сцена для публичных выступлений, которая подходит и для камерных театральных постановок.

В отеле несколько ресторанов различной стилистики и кондитерская. На нулевом этаже расположен фитнес-клуб с бассейном, снаружи охраняемая парковка на 65 машин.

Заполняемость отеля в допандемийное время составляла порядка 95 процентов, затем снизилась до 90 процентов. Позитивной динамики можно ожидать через пару лет, поскольку через дорогу идёт строительство нового спорткомплекса «Олимпийский». Его должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, что существенно увеличит туристический поток в этот район Москвы.

Отель «Азимут Олимпик» имеет очень удачное расположение в нескольких минутах езды от Третьего транспортного кольца и от Садового кольца. Ближайшая станция метро — Проспект Мира — в 10 минутах ходьбы.

Рядом с отелем находится живописный Екатерининский парк, что является приятным бонусом для постояльцев «Азимута».

23 мая — последний день приёма запросов на покупку отеля. Подробнее о правилах подачи запросов можно узнать на главной странице сайте МЭТС по ссылке.